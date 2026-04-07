私（ナミ、40代）は夫（トキオ、40代）と息子（リョウ、中1）との3人暮らし。夫には前妻（サキ、40代）との間に息子（ルイ、高3）が1人います。前妻の不貞行為が原因で離婚した夫は、私と再婚しました。私は初婚です。ルイくんの希望で親権が前妻になり、夫は養育費を支払い続けています。専業主婦だった前妻は離婚後仕事を始めたそうですが、収入はあまり多くありません。そのこともあり、夫はルイくんの塾代なども支払っています