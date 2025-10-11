画像はYouTubeチャンネル「OH!Mikey CHANNEL」よりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。とっても懐かし楽しい情報が入ってきました。なんと短編ドラマ『オー！マイキー』の公式YouTubeチャンネルが開設されたというニュースが飛び込んできました。概要欄に書いてある説明によると、【『オー！マイキー』放送開始25周年を迎える2025年についにチャンネル開設。 少しずつアーカイブを追加していき