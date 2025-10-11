なつかしい！『オー！マイキー』の公式YouTubeアカウントが開設！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像はYouTubeチャンネル「OH!Mikey CHANNEL」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
とっても懐かし楽しい情報が入ってきました。
なんと短編ドラマ『オー！マイキー』の公式YouTubeチャンネルが開設されたというニュースが飛び込んできました。
概要欄に書いてある説明によると、【『オー！マイキー』放送開始25周年を迎える2025年についにチャンネル開設。 少しずつアーカイブを追加していきます。】との事。
いや〜、一時期凄く話題になった作品ですよね。
ご存知ない方のために説明しておくと、この『オー！マイキー』という作品はは、出演が全てマネキン人形で構成されている特殊な短編ドラマ。
主人公のマイケル・フーコン（通称マイキー）と、父・母のフーコン一家のユーモア溢れる日常が描かれている作品です。
言葉で説明されるよりも見てもらった方が早いかも…
早速ご紹介！こちらです！
●オー！マイキー1st 日本での生活が始まる #1
どうですか？変わってますよね？(笑)
時にブラックユーモアも含まれた内容も好評で、2002年には劇場版『オー!マイキー 特別篇』が上映されるなど、知る人ぞ知る人気作品でした。
他にはこんな動画も！
●オー！マイキー1st アホがみるブタのケツ #12
マイキーちゃんのガールフレンドであるエミリーちゃんとの物語。
かなり理不尽な性格にマイキーが振り回されてしまうところが見どころです。
いや〜。この独特の作風は癖になりますね。
このYouTubeが盛り上がる事で、もし令和の今に新たな作品が登場してくれたらそれはそれで夢があるなぁ〜とも感じます。
ちなみに公式Xは以前から存在している様子なのでこちらも是非チェックしてみてください！
https://x.com/ohmikey1203
ちなみに監督の石橋義正さんはその後、HYDE feat.YOSHIKIの楽曲『ZIPANG』のミュージック・ビデオの監督を務めておられるという情報も。
●HYDE feat. YOSHIKI - ZIPANG（Japanese Version）
HYDEさんとYOSHIKIさんというお人形さんのように美しいお二人を、基本的にはその場に固定して撮影されている所ががどこか『オー！マイキー』を彷彿とさせるようなさせないような気もしますね。凄いです。
というわけでNicheee!は【OH!Mikey CHANNEL】を勝手に応援したいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
