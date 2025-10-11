［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田森保一監督が率いる日本代表は10月10日、北中米ワールドカップの南米予選を突破したパラグアイとホームで対戦。小川航基と上田綺世の得点で２度追いつき、２−２で引き分けた。この一戦で印象的なシーンがあった。１−１で迎えた前半アディショナルタイムだ。ゴール前の右サイドで堂安律が倒され、FKを獲得。キッカーは伊東純也で、壁には以前