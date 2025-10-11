「めっちゃ前に出てる！」パラグアイ逸材が衝撃行動も…伊東純也はまさかの回答。その言葉からも圧倒的な頼もしさを感じた
［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田
森保一監督が率いる日本代表は10月10日、北中米ワールドカップの南米予選を突破したパラグアイとホームで対戦。小川航基と上田綺世の得点で２度追いつき、２−２で引き分けた。
この一戦で印象的なシーンがあった。１−１で迎えた前半アディショナルタイムだ。
ゴール前の右サイドで堂安律が倒され、FKを獲得。キッカーは伊東純也で、壁には以前プレミアリーグで大活躍し、この日先制点を奪った逸材、ミゲル・アルミロンが立った。
すると、アルミロンは主審がバニシングスプレーで引いた線を無視して前進。規定の9.15メートルよりも近付いたため、主審から注意を受け、一度は下がったものの、その後に再び前へ。そして伊東がボールを蹴るタイミングでぐっと近付き、画面を通してでは分かりづらいのだが、ラインを相当オーバーしていた。
「めっちゃ前に出てる！」
記者席の後ろの方からは、思わずそんな声が飛んだほどだ。
結局、ボールはアルミロンの身体すれすれを通過。さぞかし蹴りづらかっただろう。これもマリーシアと呼ばれる、ずる賢さの類なのだろうか。
そんな考えを巡らせながら、試合後の取材時、伊東に「蹴りづらくはなかったですか？」と訊いてみたところ、まさかの答えが返ってきた。
「気にしてなかった。気付いてもなかったです」
続けて、「ずる賢さみたいなものは感じましたか？」と尋ねても、土壇場で上田の同点弾をアシストした32歳は「今日は特に感じなかったです」とけろり。
さすが――その言葉からも、イナズマ純也の圧倒的な頼もしさを感じた。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】壁の位置がおかしい…ただ全く気にしない伊東純也
