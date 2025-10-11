パラグアイ代表は10月10日、国際親善試合で日本代表と敵地で対戦した。序盤はなかなかチャンスを作れなかったパラグアイだが、21分に先制に成功する。日本の最終ラインの背後を突いたミゲル・アルミロンが、後方からのロングボールを上手く収めてシュートを放ち、ネットを揺らした。しかし、パラグアイはその５分後に失点。タイスコアで迎えた64分にディエゴ・ゴメスのゴールで再びリードしたが、90＋４分に得点を奪われ、２