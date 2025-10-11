終盤の失点で白星逃したパラグアイ。アルファロ監督が語った自身２度目の森保ジャパンの印象と、選手たちに求めたメンタリティ
パラグアイ代表は10月10日、国際親善試合で日本代表と敵地で対戦した。
序盤はなかなかチャンスを作れなかったパラグアイだが、21分に先制に成功する。日本の最終ラインの背後を突いたミゲル・アルミロンが、後方からのロングボールを上手く収めてシュートを放ち、ネットを揺らした。
しかし、パラグアイはその５分後に失点。タイスコアで迎えた64分にディエゴ・ゴメスのゴールで再びリードしたが、90＋４分に得点を奪われ、２−２のドローで試合を終えた。
試合後、パラグアイのグスタボ・アルファロ監督は「今日は非常に素晴らしい試合になった」とコメント。同指揮官はカタール・ワールドカップ開幕直前の2022年９月に、エクアドル代表を指揮して森保ジャパンと対戦しており、約３年の時を経て戦った日本の印象を「その時よりもさらに進化を遂げている」と語った。
一方で、アルファロ監督は「今日がワールドカップの試合に匹敵するような、そういった真摯な姿勢で臨んだ。そのようなメンタリティこそ、私たちが選手に求めているもの」とも話す。だからこそ、「最終的に試合の終盤に同点にされ、選手たちも非常に残念で悔しそうな顔をしていた」と悔やんだ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
