『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』©創通・サンライズReal Sound

「閃光のハサウェイ」公開日決定

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 劇場アニメ「機動戦士ガンダム閃光のハサウェイキルケーの魔女
  • 公開日が2026年1月30日に決定し、新たな予告映像も公開された
  • 今回の予告では、ギギの存在感が強調されている印象だと筆者
記事を読む

