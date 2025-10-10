¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¥Úー¥Í¥í¥Úー¿·ÁõÈ÷¡Ê¡©¡Ë¤Ë¹Í»¡Ç®¶¸¡¡¿·Í½¹ð¤Î¥®¥®¤Ê¤É¸¶ºî¤ÈÈæ³ÓÊ¬ÀÏ
¡¡·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤Ë·èÄê¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÍ½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÍ½¹ð±ÇÁü¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¸¶ºî¤ÎÀßÄê¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ëºîÉÊ¡£¥·¥ã¥¢¤ÎÈ¿Íð¤«¤é12Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏµåÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤ËÄñ¹³¤¹¤ëÁÈ¿¥¡Ö¥Þ¥Õ¥Æ¥£ー¡×¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¤È¡¢ÃÏµåÏ¢Ë®·³Âçº´¤Î¥±¥Í¥¹¡¦¥¹¥ì¥Ã¥°¡¢Ææ¤á¤¤¤¿¾¯½÷¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤Î´ñÌ¯¤Ê±¿Ì¿¤¬¼çÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ºî¤Ç¤Ï¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬ºÇ¿··¿¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¡¦¦®¡Ê¥¯¥¹¥£ー¡Ë¥¬¥ó¥À¥à¤ò¼õÎÎ¤·¡¢¥ìー¥ó¡¦¥¨¥¤¥à¤¬Áà¤ëÏ¢Ë®·³¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¡¦¥Úー¥Í¥í¥Úー¤ò·âÇË¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¥Þ¥Õ¥Æ¥£ー¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¹çÎ®¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·Í½¹ð¤Ï¡Ö»à¤Ì¤È¤¤Ë¿Í¤Ï²¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥®¥®¤Î°ÕÌ£¿¼¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÂçÃÏ¤ò¶ì¡¹¤·¤¯¸«²¼¤í¤¹¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤Î»Ñ¤ä¡¢¥±¥Í¥¹¤È¥®¥®¤¬²ñÏÃ¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÀïÆ®¥·ー¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¦®¥¬¥ó¥À¥à¤¬¾å¶õ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·â¤Ä¾ìÌÌ¤äÏ¢Ë®·³¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤ò¥Óー¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¤Ç·Þ·â¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢24ÉÃ¤´¤í¤Ë°ì½Ö¤À¤±ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¡£²èÌÌ¤Î¼êÁ°Â¦¤ËÎÐ¿§¤Î¥«¥Ðー¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ÁõÈ÷¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¾å¤Ç¤Ï2¤Ä¤ÎÀâ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1¤Ä¤ÏÇËÂ»¤·¤¿¥Úー¥Í¥í¥Úー¤«¤éÊ¬Î¥¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥¤¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Àâ¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢°ìÉô»ñÎÁ¤Ç¤À¤±¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¸¸¤ÎÁõÈ÷¡É¥¢¥ë¥´¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Àâ¤À¡£
¡¡¸¶ºî¾®Àâ¤Ç¤Ï½¤Íý¤ò½ª¤¨¤¿¥Úー¥Í¥í¥Úー¤¬Àï²Ì¤ò¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÉý¤ÊÊ¼Áõ¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¥¬¥ó¥×¥éÅ¸³«¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ì¼ï¤Î¤ªÌóÂ«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£ºî¤Ç¡Ö¿·ÁõÈ÷¤Î¥¢¥ë¥´¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë´¹Áõ¤·¤¿¥Úー¥Í¥í¥Úー¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¥®¥®¤Î¡È¤¢¤Î¥»¥ê¥Õ¡É¤ÏºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤Þ¤¿º£²ó¤ÎºÇ¿·Í½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥®¥®¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬Àï¤¤¤Î¹ÔÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¥·¥êー¥º2ºîÌÜ¤Ï¡¢À©ºîÅÓÃæ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤¬²¾Âê¤Î¡Ø¥µ¥ó ¥ª¥Ö ¥Ö¥é¥¤¥È¡Ù¤«¤é¡Ø¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥®¥®¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Ê¤ª¸¶ºî¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ç¥®¥®¤¬¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ¡É¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë²á·ã¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥®¥®Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Íµ¤À¼Í¥¤Î¾åÅÄÎïÆà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¶ºîÄÌ¤ê¤ËÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¥®¥®¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤Ê¤éÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¡ÈËâ½÷¡É¤ËÌ¥Æþ¤é¤ì¤¿¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤Î±¿Ì¿¤òÉÁ¤¯¥·¥êー¥ºÂè2ºîÌÜ¡£Í½¹ð¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÎà¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¤È´ê¤Ã¤¿ÃË¤ÎÀµµÁ¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ãÆ°¤ÎÅ¸³«¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£·à¾ì¸ø³«¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á¥¥Ã¥È¥¥¥ó´õÈþ¡Ë