60km/hまでかなり活発高速域では勢い鈍化印象的なスタイリングで、思わず目線を送ってしまうプジョーE-408。実際の走りも、なかなか好印象だ。特に発進から60km/hくらいまでの加速は、かなりエネルギッシュ。210psの駆動用モーターが、効果的に仕事をしてくれる。【画像】驚くほどの洗練度と一体感プジョーE-408サイズの近いEVはコレエンジン版408も全152枚ノーマル・モード時は、出力が190psへ制限される。スポーツ・モ