クーペ
『クーペ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月6日
2026年8月5日
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日産の新型コンパクトSUV「キックス」が発売1か月で受注1万台を突破
発売約1か月で受注台数は1万1388台と好調な滑り出しを見せている
くるまのニュース
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トヨタ・ハリアーの特別仕様車Night Shadeが一部改良で全身漆黒仕様に進化
特別仕様車「Night Shade」は全身をブラックで統一し精悍さを演出している
くるまのニュース
2026年8月4日
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ホンダがアコードを一部改良、ハンズオフ機能と専用ブルーグリルを採用
専用色選択時に同色フロントグリルが装着され洗練された印象に刷新された
くるまのニュース
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トヨタ・プリウスXが一部改良、32.6km/Lの低燃費で279万円台から
エントリーグレードXは279万6200円で燃費32.6km/Lという低燃費性能を誇る
くるまのニュース
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トヨタの謎の黒いスポーツカーが富士で目撃、MR2復活か
ヤリス顔の2ドアクーペでミドシップの可能性が高いとみられており
くるまのニュース
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年7月30日
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スバルがBRZ改良モデルを発表、MT車に初の3眼アイサイトを搭載
安全面ではMT車初の3眼カメラを採用し、認識範囲が大幅に拡充されている
くるまのニュース
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メルセデス・ベンツの新型CLAワゴンが燃費20km級を実現
1.5Lターボ＋48Vハイブリッドで燃費はWLTCモード約20km/Lを達成
くるまのニュース
2026年7月29日
2026年7月27日
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トヨタが新型GR86を今夏に国内発表、安全性と走りを大幅強化
安全面ではアイサイトが3眼式に強化され交差点での検知能力が向上している
くるまのニュース
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トヨタが米国向け新型プリウス2027年モデルを発表、SNSで反響が広がる
新色「インクド」追加や左右独立温度調整エアコンが採用され今夏発売予定
くるまのニュース
2026年7月26日
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日産が新型ムラーノを12年ぶりに国内導入、VCターボ搭載で発売へ
米国製乗用車の認定制度を活用し左ハンドルのまま796万円台で発売される
くるまのニュース
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ホンダが新型シビックe:HEV RSを設定、走りと低燃費を両立
新グレード「e：HEV RS」はHonda S＋Shiftを搭載し燃費24km/Lを実現
くるまのニュース
2026年7月25日
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オーストラリア代表MFヴォルパートにコカイン陽性反応の疑い、本人は否認
7月24日にコカイン陽性反応が出たとされ免許停止処分が科されたという
FOOTBALL ZONE
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豪州代表MFヴォルパートがスピード違反で停車、薬物検査でコカイン陽性反応
シドニーでスピード違反で停車を命じられ、薬物検査でコカイン陽性とのこと
サッカーダイジェストWeb