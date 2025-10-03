住宅ローンの仮審査を申し込んだら、夫がすでに義実家の住宅ローンを組んでいたことが判明したーー。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。夫は「義父が高齢でローンが組めないから名前だけ貸した」と説明しているものの、住宅ローンの名義人は夫となっており、実際に夫婦の新居が購入できなくなっているため、許すわけにはいかないと離婚を考えているそうです。夫婦の共有財産に関わる高額なローンを配偶者に無断で組ん