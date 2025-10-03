MVPを経験している“気高き女海賊”は今期も強い。10月2日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、U-NEXT Piratesから瑞原明奈（最高位戦）が出場。乱打戦の対局を制し、個人2勝目を飾った。【映像】瑞原、跳満炸裂にまさかの“本人も動揺”当試合は起家から瑞原、EARTH JETS・三浦智博（連盟）、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）の並びでスタート。東1局は瑞原が1万8000点、東1