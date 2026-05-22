車弄りは自分だけの趣味とは限らない。家族や恋人を持ちながら「理想の愛車」を追求する人々の姿からは、悲喜こもごものドラマが浮かび上がってきた。【画像】「家族はもう、誰も乗ってくれません」「大人はみんな見て見ぬふり」…60歳男性が週一ペースで魔改造する“エクストレイル”の内外装をまとめて見る今回は、「STYLE BOX MEETING 2026 関東ラウンド」の参加者から、「バットマン蔵」さん（60）をご紹介。家族は誰もこ