事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子猪狩ともか（34）が22日までにXを更新。番組で「嫌いな芸能人」を言わす風潮に苦言を呈した。女優でタレントの鈴木紗理奈（48）が自身のインスタグラムのストーリーズを通じ、番組で「嫌いな芸能人」として自分の名前を出されたことへの不快感をあらわにしていた。「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は?という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレ