7月17日に公開されるガス・ヴァン・サント監督の新作映画『デッドマンズ・ワイヤー』のロング予告が公開された。 参考：人質と自分の首をショットガンとワイヤーで固定『デッドマンズ・ワイヤー』予告編公開 本作は、人質と自分の首をワイヤーとショットガンで固定し、63時間も籠城したという実際に起きた事件に基づくクライムスリラー。『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』や『ミル