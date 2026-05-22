本を前にした猫と少年ねこちゃんホンポ

視力を失った野良猫に読み聞かせ 犬による動物療法から着想

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 英ガーンジー島で、生徒が野良猫に本を読み聞かせている
  • 血圧により視力を失った猫に、音読することで読み書き能力の向上に成功
  • 「犬による動物療法」から着想を得たそうで、生徒にも猫にも好評だという
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