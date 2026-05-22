不正改造した偽の覆面パトカーを飲酒した状態で運転し事故を起こした疑いなどで、埼玉・戸田市の男2人が逮捕された。2人の自宅からは赤色灯のほか、警察官を装うグッズも押収され、警視庁が余罪を調べているという。飲酒後に赤色灯をつけ走行し電柱衝突か警視庁が偽の覆面パトカーを捉えた映像を公開した。不正改造した偽の覆面パトカーを飲酒した状態で運転し、事故を起こした疑いなどで逮捕されたのは、いずれも埼玉・戸田市の無