AMDは5月21日、生成型AIおよびエージェント型AIアプリケーションを構築・展開する開発者向けに設計したミニPC「Ryzen AI Halo」を発表した。Ryzen AI Max+ 395プロセッサを搭載したモデルを2026年6月より受注開始し、価格は3,999ドルから。AI開発向けミニPC「Ryzen AI Halo」発表。NVIDIAのDGX Sparkに対抗する有力モデルになるだろうRyzen AI MaxベースのミニPCで、小型だが高いGPU性能とNPU性能を誇り、さらにAMD ROCmソフトウェ