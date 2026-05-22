東京ヤクルトスワローズで選手、監督として活躍した古田敦也氏（60）が、17日放送のテレビ朝日系『浜田雅功とアスリート幸福論』に出演。立命館大学4年時にドラフトで注目選手に挙がるも、まさかの指名漏れをした際の裏話を明かした。【写真】「アイドルなみの笑顔が眩しい」33年前の写真集の表紙を披露した古田敦也氏同番組は、トップアスリートとして活躍したゲストが人生を“幸福度”という独自の切り口で可視化した“幸福