育児放棄した母親の代わりに、オランウータンのぬいぐるみを抱く健気な姿が話題のニホンザル、パンチくん。そんな人気者に災難が降りかかったのは、5月17日のこと。市川市動植物園（千葉県市川市）のサル山に外国人が侵入・2人が逮捕される事件が起きたのだ。逮捕されたのは2人の自称アメリカ国籍男性。ひとりは仮想通貨にちなんだと思われるキャラクターのマスクをかぶり、柵を乗り越えてサル山に侵入。その様子をもうひとりが撮