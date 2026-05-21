ドジャースの大谷翔平（31歳）が「購入者第1号」となったハワイ島での別荘開発事業。同計画では2025年夏ごろ、訴訟トラブルが発生したことがすでに報じられている。法廷闘争は長引くものと見られていたが、急転直下、今年3月6日に和解が成立した。訴訟を取り下げた理由について詳細は明らかになっていないが、当時訴訟を提起したひとり、ハワイを拠点にするデベロッパーのケビン・J・ヘイズ氏は「誤解があったことを認識した」と声