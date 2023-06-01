【30MS 櫻木真乃 (20th Anniv. YOU AND アイ！)】 5月22日発売 価格：5,060円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 櫻木真乃 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」を5月22日に発売する。価格は5,060円。 本商品は、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より「櫻木真乃」を30MSフォーマットで立体化したもの。20周年記念衣装「YOU AND アイ！」の姿を再