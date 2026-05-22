女子選手たちを長年にわたって盗撮していた指導者に、欧州サッカー界から最も重い処分が下されたようだ。『THE Sun』によれば、チェコのクラブで女子チームを指導していたペトル・ヴラホフスキー氏は、更衣室やシャワールームで選手14人を盗撮し、その映像をオンライン上へ投稿していたとして有罪判決を受けたという。被害者は17歳から25歳までの女子選手で、同氏はすでに執行猶予付きの禁錮刑と5年間の指導禁止処分を受けていたが