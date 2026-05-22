世界的に知られる「ディズニー」の裏側では、激しい経営闘争が繰り広げられてきた。経営コンサルタントの森生明さんは「身内で固めた経営体制が招いた不信感が、外部企業による買収提案を呼び込んだ。この攻防は、上場企業としての経営責任の模範となる事例だ」という――。（第2回）※本稿は、森生明『会社の値段［新版］』（ちくま新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／JHVEPhoto※写真はイメージです - 写真＝i