トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、冷蔵庫やエアコンの冷媒に使われる代替フロン、ハイドロフルオロカーボン（HFC）に対する規制を先送りすると発表した。11月に中間選挙を控え、食品の輸送費や貯蔵費を抑えて物価抑制につなげ、有権者にアピールする狙いがある。HFCは二酸化炭素の数百倍から数千倍以上の温室効果があり、批判の声も上がりそうだ。トランプ氏はホワイトハウスで