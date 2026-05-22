女子児童の水筒の飲み口に自身の陰部をこすりつけたなどとして、警視庁少年育成課が5月13日までに器物損壊容疑で再逮捕した東京都内の小学校教諭、若松晃司郎容疑者（39）。現役教員の信じがたい犯行だが、自らの顔が拡散されることを恐れたのか、報道陣の前で唇を突き出す"変顔"をしたことでまた注目を集めた。【全3回の第1回】【写真】神奈川県教育委員会が発表した「教員6人の懲戒処分」の詳細「今回の逮捕容疑は昨年10月、勤