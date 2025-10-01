メディア工房は、占いと恋愛を融合させた新感覚リアリティーショー「スキピチュ〜あなたの運命いじらせてもらいます。〜恋愛編〜」を、2025年9月29日(月)よりYouTubeチャンネル「スキピチュ公式」にて配信を開始しました。恋に不器用な男女7名の恋の旅に、一人ひとり専属の占い師が付き添い、運命を導いていくという、これまでにない恋愛番組です。東伊豆の自然を舞台に、SNSでは見せない等身大の恋愛ドラマが繰り広げられます。&#