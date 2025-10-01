全員に専属占い師がつく、新しい恋のかたち！占い×恋愛リアリティーショー「スキピチュ〜あなたの運命いじらせてもらいます。〜恋愛編〜」

メディア工房は、占いと恋愛を融合させた新感覚リアリティーショー「スキピチュ〜あなたの運命いじらせてもらいます。〜恋愛編〜」を、2025年9月29日(月)よりYouTubeチャンネル「スキピチュ公式」にて配信を開始しました。

恋に不器用な男女7名の恋の旅に、一人ひとり専属の占い師が付き添い、運命を導いていくという、これまでにない恋愛番組です。

東伊豆の自然を舞台に、SNSでは見せない等身大の恋愛ドラマが繰り広げられます。

配信開始日：2025年9月29日(月)

配信先：YouTubeチャンネル「スキピチュ公式」

恋を探す7名の男女と8名の占い師

番組に参加するのは、恋愛初心者でありながら真剣に恋と向き合う意欲を持つ男女7名。

フリーター、芸人から地方タレント、インフルエンサーまで、様々な背景を持つ出演者が東伊豆に集結します。

そして彼らの恋をサポートするのが、メディア工房が厳選した8名の個性豊かな実力派占い師たちです。

オーラ透視やタロット、霊視、四柱推命など、それぞれ異なる占術の専門家が、相性・運命・恋のタイミングを占いを通して導いていきます。

恋の行方を見守るゲストコメンテーター

番組の司会は、お笑いコンビの「東京ホテイソン」が担当。

さらに、ゲストコメンテーターとして、恋愛リアリティーショー出演経験のあるタレントの林ゆめさんや、人気クリエイターの溝部ひかるさん、あみち。さんなど、豪華なメンバーが参加し、7名の恋の行方を見守ります。

東京ホテイソン コメント

司会を務める「東京ホテイソン」は、

「出演者の個性も強いですが、それに負けないくらい占い師のキャラクターも際立っていて、とても面白い恋愛リアリティショーになっています。

占い師からのアドバイスを『聞くか聞かないか』が物語に影響していく点も見どころです。」

とコメントしています。

「占い」というフィルターを通して見ることで、これまでの恋愛リアリティーショーとは一味違った展開が楽しめる新番組。

恋に悩む人にとっては、自分自身の恋愛の参考になるかもしれません。

YouTubeチャンネル「スキピチュ公式」で配信される「スキピチュ〜あなたの運命いじらせてもらいます。〜恋愛編〜」の紹介でした。

