電子タバコは紙巻きタバコと比較して、においを抑えられたり健康リスクが低かったりするイメージから、「紙巻きタバコを減らして電子タバコに移行する」という人もいます。しかし、ジョージア大学の医療経済学者が率いるチームの研究では、電子タバコは糖尿病に関連した健康リスクを高めている可能性が示されました。Heterogeneous Association Between E-Cigarette Use and Diabetes Prevalence Among U.S. Adults - AJPM Focusht