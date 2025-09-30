電子タバコは糖尿病予備軍になるリスクを高めるかもしれない
電子タバコは紙巻きタバコと比較して、においを抑えられたり健康リスクが低かったりするイメージから、「紙巻きタバコを減らして電子タバコに移行する」という人もいます。しかし、ジョージア大学の医療経済学者が率いるチームの研究では、電子タバコは糖尿病に関連した健康リスクを高めている可能性が示されました。
電子タバコは水や香料、ニコチンなどを調合した液体(リキッド)を過熱してエアロゾル化したものを吸引する器具であり、有害物質の量は紙巻きタバコと比べて大幅に少ないとされています。しかし、ニコチン依存は存在していたり、一部の添加物が肺や心血管に与える長期的影響は十分に解明されていなかったりと、「紙巻きより有害物質は少ないが、健康への悪影響がないわけではない」という考えが一般的です。
喫煙が引き起こす健康リスクの一つとして知られているのが糖尿病です。喫煙はがんや心臓病の原因となるほか、複数のメカニズムを通じて腎臓に直接的な害を及ぼす可能性が知られており、腎臓の損傷は糖尿病を含むさまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。
ジョージア大学の医療経済学者であるスラクシャン・ニューパネ氏が率いる研究チームは、健康リスクが低いと考えられがちですが代謝系に与える影響は未解明な点が多い電子タバコが、糖尿病の発症リスクに与える影響について、紙巻きタバコ使用者と比較して検討しました。
研究チームは、アメリカの公的調査から120万を超えるデータを収集した上で、被験者を「非喫煙者」「電子タバコのみ使用者」「紙巻きタバコのみ使用者」「電子タバコと紙巻きタバコの併用者」と分類しました。年齢や性別などの変数を調整した上で、各グループにおける糖尿病リスクのある状態(境界型糖尿病)の割合を分析しました。
結果として、電子タバコのみ使用者と非喫煙者を比べると、電子タバコ使用者の方が境界型糖尿病のリスクが7％高いことが示されました。紙巻きタバコ使用者は非喫煙者に比べると15％高いため、紙巻きタバコに比べると電子タバコの方がリスクは低い一方で、電子タバコと紙巻きタバコの併用者は非喫煙者よりも28％境界型糖尿病リスクが高いという極端な結果が出ました。
ニューパネ氏は「電子タバコ単独の使用は境界型糖尿病のリスクを高め、紙タバコと併用するとさらなるリスクをもたらします。電子タバコは喫煙よりも『安全な』代替品として販売されていますが、電子タバコが隠れた危険をはらんでおり、境界型糖尿病や糖尿病などの長期的な健康問題に寄与している可能性が示されました」と研究結果について述べています。
この研究は、呼吸系や循環器系の影響が論点になりやすい電子タバコのリスクについて、代謝系に関して大規模なサンプル数を使って分析したものとして興味深い結果となっています。ニューパネ氏は「電子タバコの使用が急速に増加するにつれ、その健康へのより広範な影響を理解することが不可欠になっています。これはもはや肺だけの問題ではなく、全身と代謝の健康に関わる問題なのです」と語りました。
一方で、あくまで自己申告データに基づく観察型の研究であるため、「電子タバコが境界型糖尿病を引き起こしている」という因果関係を証明したものではないことに注意が必要です。電子タバコの使用頻度を高めがちなストレスなどの要因が、境界型糖尿病のリスクに直接的な影響を与えている可能性も考えられます。また、データ収集期間が限られており、長期的な影響を直接追跡したわけではないため、長期間の縦断研究が今後の研究として求められています。