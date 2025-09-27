ナムラクレアは昨年（3着）と同じ赤帽だが、偶数の6番。長谷川師は「極端な枠が嫌だった。真ん中に近い偶数枠で良かったのでは。有力馬も近くにいる」と第一声。レース2日前はポリトラック、坂路の普段のメニューを消化。「雰囲気は凄くいい。過去3年と比べて厩舎の思うように調整できた。頑張ります！」と笑顔で締めくくった。