TBS系で30日午後7時（関東地区は同6時51分）から「イロモネアスピンオフ特番極限ものまねバトル！ザ・マネモネア」が放送される。05年にスタートして人気を博した「ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア笑わせたら100万円」のスピンオフで、モノマネのみに特化した2時間スペシャル。「ザ・イロモネア」は一発ギャグ、モノマネ、ショートコント、モノボケ、サイレントの5ジャンルだったが、今回は人気芸人たちがモノマネ1