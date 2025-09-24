ZEALS¤Ï9·î19Æü¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëÀÜµÒAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÖZEALS AI Agent¡×¤ò¡¢NTT¥É¥³¥â¤¬Å¸³«¤¹¤ë¸Ä¿Í¸þ¤±¥í¡¼¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öd¥¹¥Þ¥Û¥í¡¼¥ó¡×¤Î¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÆ³Æþ¤·¡¢±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ü¿½¤·¹þ¤ß¤«¤é·ÀÌó¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶­¤òº£²ó¤Î¡¢¡Öd¥¹¥Þ¥Û¥í¡¼¥ó¡×¤Ø¤Î¡ÖZEALS AI Agent¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¡¢¡Ö¥í¡¼¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¿½