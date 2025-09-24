LINEでローン相談がもっと身近に！ 「dスマホローン」がジールスの接客AIを導入
ZEALSは9月19日に、同社の提供する接客AIエージェント「ZEALS AI Agent」を、NTTドコモが展開する個人向けローンサービス「dスマホローン」の公式LINEアカウントに導入し、運用を開始したことを発表した。
今回の、「dスマホローン」への「ZEALS AI Agent」の導入は、カードローンサービスの利用を検討する際に多くの人が抱える、「ローンサービスについて詳しく知りたい」「申込から契約までの流れが不安」といった、疑問や不安にリアルタイムかつ適切に応対すべく行われている。
「LINE」上での自然な対話を通じて、利用者が抱える疑問をリアルタイムに解消することで、はじめてローンサービスを利用する人でも安心して申込から契約まで進められる環境づくりをサポートする。
