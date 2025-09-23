YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」でカウンセラー・作家のRyotaさんが、『もうしんどい…心が疲れた人の限界サイン7つ／身体に出る不調のSOSがこちら』と題し、日々寄せられる相談実例も交えて心が疲れた時に現れる危険サインを詳しく解説した。 Ryotaさんは冒頭、「カウンセラーとして多くの相談を受ける中で、心が疲れた人には共通するサインがある」と語り、身体や日常に現れるSOSのサインを7つ挙げた。