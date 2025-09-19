¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¶¥±Ë³¦¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¥×¥é¥¦¥É(C)Getty ImagesÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂç²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê¸µ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤Î»²²Ã¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö9·î11Æü¡¢ºò²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¶¥±Ë50¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ù¥ó¡¦¥×¥é¥¦¥É¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬ÍèÇ¯5·î¤ËÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Î»ÈÍÑ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥È¡¦¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ø¤Î»²Àï¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¶ÚÆùÎ´¡¹¤Ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¡ª ¶Ø