Æ¨¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡²ñ¡ÄÌôÊªÍÆÇ§Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì·è°Õ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶¥±Ë¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬Ï³¤é¤·¤¿¡ÈËÜ²»¡É¡Ö·ÐºÑÅª¤ËÊÌ¼¡¸µ¤Ê¤ó¤À¡×
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¶¥±Ë³¦¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¥×¥é¥¦¥É(C)Getty Images
¡¡Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂç²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê¸µ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤Î»²²Ã¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î11Æü¡¢ºò²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¶¥±Ë50¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ù¥ó¡¦¥×¥é¥¦¥É¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬ÍèÇ¯5·î¤ËÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Î»ÈÍÑ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥È¡¦¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ø¤Î»²Àï¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°ÛÎã¤È¸À¤¨¤ë¡Ö¿Í´Ö¤Î¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Î²¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±Âç²ñ¤Ï¡¢¡ÖEnhanced¡Ê¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡¢²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤ä¥Ò¥ÈÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌôÊª¤Î»ÈÍÑ¤òÍÆÇ§¡£Î¦¾å¡Ê100¥á¡¼¥È¥ë¡¢½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÈÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¡Ë¡¢¿å±Ë¡Ê50¥á¡¼¥È¥ë¤È100¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼«Í³·Á¤ª¤è¤Ó¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Ë¡¢½ÅÎÌµó¤²¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥Á¤ª¤è¤Ó¥¯¥ê¡¼¥ó¡õ¥¸¥ã¡¼¥¯¡Ë¤Î3¶¥µ»¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¸Â³¦ÃÍ¤Î¸«¶Ë¤á¤ÈÀ¤³¦¿·µÏ¿¤Î¹¹¿·¤òÌÜÏÀ¤à¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢º£Ç¯6·î¤Î³«ºÅ·èÄê°Ê¹ß¡¢Âç²ñ¤Ë¤ÏÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£ÀìÌç°å¤¬¶Ø»ßÌôÊª¤Î¼ïÎà¤äÀÝ¼èÎÌ¤òÅ°Äì´ÉÍý¤¹¤ë¾ò·ï¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´í¸±¤Ê»î¤ß¤ËÊÆ¹ñÆâ³°¤«¤éÃæ»ß¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Âç²ñ½Ð¾ì¤ò·è°Õ¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£º£·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢22Ç¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÇÆ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤âÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ì¾¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥«¡¼¥ê¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦Á´ÂÎ¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡À¤³¦¿å±ËÏ¢ÌÁ¤ÈÀ¤³¦Î¦¾åÏ¢ÌÁ¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¡¢Æ±Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿Áª¼ê¤Î»ñ³Ê¤òÄä»ß¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·èÄê¡£¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×¡ÊÀ¤³¦¿å±ËÏ¢ÌÁ¤Î¸øÉ½¤è¤ê¡Ë¤È¡È±Êµ×ÄÉÊü¡É¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¿ÈÂÎ¤Î´í¸±¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤Æ¤Ç¤â¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥È¡¦¥²¡¼¥à¥º¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡£30ºÐ¤Î¥×¥é¥¦¥É¤Ï¡¢±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¡ÊÂç²ñ¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡ËÇüÂç¤Ê¶âÁ¬Åª¤Ê¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é±³¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾Ú¸À¡£Âç²ñ½Ð¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¾Þ¶â¤¬·èÃÇ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¤¿¤Ã¤¿1²ó¤Î¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥È¡¦¥²¡¼¥à¥º¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¶â³Û¤ò²Ô¤°¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç13Ç¯´Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Á´¤¯ÊÌ¼¡¸µ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂç¶â¤ò²Ô¤²¤Ð¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆÊì¤ò»Ù¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï30ºÐ¤Ë¤Ê¤ëËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤ËÆ¨¤»¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤é½Ð¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²áµî¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÆÀ¤¿Ì¾À¼¤Ï¼º¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖËÍ¤ÎÌ¾À¼¤äÀ¤´Ö¤Î¸«Êý¤Ï¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¥×¥é¥¦¥É¤Ï¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê15¿Í¡¢¤â¤·¤¯¤Ï20¿Í¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤±¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤â¡¢Èà¤é¤¬·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤òÍý²ò¤·¡¢»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤¦¼«Ê¬¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë3²ó¤â½Ð¾ì¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Ìó15Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤ÆËá¤¤¤Æ¤¤¿¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤¹ÊÌ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤³¦µÏ¿¤ä¶â¥á¥À¥ë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤ÎËÍ¤¬¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤Ë¤Ï¾¯¤·ÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡ÌôÊª¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÊÐ¸«¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¥×¥é¥¦¥É¡£¥¨¥ó¥Ï¥ó¥È¡¦¥²¡¼¥à¥º¤Ë¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ëÈà¤é¤Ï¡¢¿ÍÂÎÌäÂê¤ò´í¸±»ë¤¹¤ëÀ¤´Ö¤ÎÉ÷Ä¬¤Ê¤É°Õ¤Ë²ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
