さまざまなことを共有するのが夫婦ですが、だからといってすべてをさらけ出す必要はありません。配偶者には絶対言えないけれど、実はひっそりと続けている“秘密の習慣”を持つ人も多いのではないでしょうか。今回はそんな「配偶者に内緒で続けていること」をマイナビニュース会員に聞いてみました。かわいい隠し事からバレたら離婚確定!? な隠し事まで、多様な回答が集まったので、ぜひリアルな声を覗いてみてください。○配偶者