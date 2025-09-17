大きな話題を呼んだパズルゲーム『スイカゲーム』の続編『スイカゲーム ぷらねっと』が登場する。Nintendo SwitchNintendo Switch 2向けに、2025年冬発売予定だ。舞台は宇宙！ 惑星の中心に向かってフルーツを落とす『スイカゲーム ぷらねっと』『スイカゲーム』はフルーツを落とし、同じ種類のフルーツをぶつけてより大きなフルーツへと進化させていく。続編となる『スイカゲーム ぷらねっと』も、この基本ルールを踏襲。そして