大きな話題を呼んだパズルゲーム『スイカゲーム』の続編『スイカゲーム ぷらねっと』が登場する。Nintendo SwitchとNintendo Switch 2向けに、2025年冬発売予定だ。

舞台は宇宙！ 惑星の中心に向かってフルーツを落とす『スイカゲーム ぷらねっと』

『スイカゲーム』はフルーツを落とし、同じ種類のフルーツをぶつけてより大きなフルーツへと進化させていく。続編となる『スイカゲーム ぷらねっと』も、この基本ルールを踏襲。そしてそこから『スイカゲーム ぷらねっと』は舞台を宇宙に移して、新たなゲーム性を楽しめるようになっている。

宇宙が舞台ということで、ステージが円形に。惑星を周回するキャラクター「ポッピィー」から、惑星の中心へ向けてフルーツを落とすかたちとなる。フルーツが惑星からあふれないように管理しながら、一番大きなフルーツ・スイカを目指して進化させていく。

フルーツを上から下へ落とす『スイカゲーム』とは違い、ステージが円形になったことで、360°あらゆる角度から進化を狙えるようになった。さらに、Nintendo Switch 2版ではおすそわけ通信に対応し、最大4人で協力プレイを楽しめる専用モードも搭載されるという。前作以上に奥深いパズル性が楽しめそうだ。

（c）2021 Aladdin X Inc.

（c）2025 Aladdin X Inc. スイカゲームはAladdin X株式会社の登録商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)