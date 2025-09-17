成田あやのさんは、社会現象を巻き起こした『【推しの子】』のドラマ・映画版で劇中衣装を手掛けたデザイナー。9人組アイドルグループ「iLiFE」や、青森県を拠点に活動するグループ「りんご娘」など、数多くのアイドル衣装を制作してきました。 今でこそ注目のデザイナーですが、学校卒業時は就職活動に大苦戦。結局企業には入らず、勢いで独立した当初はこだわりが強いあまり、「このまま一人でやっていたら死ぬ」と感じるま