世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁（ゲッティ＝共同）【ソウル共同】世界平和統一家庭連合（旧統一教会）は16日、韓鶴子総裁が17日午前10時（日本時間同）に韓国の特別検察官に出頭すると表明した。特別検察官と日時の調整をしていないというが、出頭すれば事情聴取を受けるとみられる。出頭要請を3回拒み、拘束令状の請求が検討されていた。特別検察官は教団と尹錫悦前政権の癒着疑惑を捜査している。韓国メデ