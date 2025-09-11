◇U18W杯スーパーラウンド日本6―2米国（2025年9月11日沖縄セルラー）1次ラウンド（R）を5戦全勝で突破した高校日本代表が11日、スーパーラウンド初戦で、同じく5戦全勝で1次Rを突破した最大のライバル・米国代表をタイブレークの末に破った。日本は末吉、米国はボレモンが先発マウンドに上がった一戦。3回まで両軍無安打の投手戦となった。先に安打を放ったのは日本だった。4回に3番・高畑、4番・阿部が連打でチャン