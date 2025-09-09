Crystal Kay¤¬¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤ò11·î¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Crystal Kay¡¢¥«¥Ðー¶Ê¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿JBL¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤µ­Ç°¥é¥¤¥Ö¡È¥¹¥Ôー¥«ー¤ÇÄ°¤¯¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÌÀ¤«¤¹¡Ë ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢11·î4Æü¡¢12·î3Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡¢11·î19Æü¡¢20Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥ªー¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØALL TIME BEST