Crystal Kay¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤ò11·î¤è¤ê³«ºÅ¡¡Åìµþ¡õÂçºå¤ÇºÇ¿·¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª
¡¡Crystal Kay¤¬¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤ò11·î¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Crystal Kay¡¢¥«¥Ðー¶Ê¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿JBL¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤µÇ°¥é¥¤¥Ö¡¡¡È¥¹¥Ôー¥«ー¤ÇÄ°¤¯¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÌÀ¤«¤¹¡Ë
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢11·î4Æü¡¢12·î3Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡¢11·î19Æü¡¢20Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥ªー¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØALL TIME BEST 25th Anniversary¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Èà½÷¼«¿È¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½é¤ÎÁ´ÊÆ¥Ä¥¢ー¡ØCK25 THE TOUR¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿Crystal Kay¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ëÈà½÷¤ÎºÇ¿·¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢9·î17Æü¤è¤êClub BBL²ñ°÷¡¿Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡¢Æ±·î24Æü¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë