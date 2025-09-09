「広帯域メモリー（HBM）臨時ボンディングの難題は異物除去です。一部材料データはここで公開するのは難しいです」。ドイツの装備企業ズースがHBM製造過程を詳細に説明すると、会場にあふれた300人以上の観衆の多くは30分の講演全体を録画した。同じ時刻、隣の講堂で行われた原子層蒸着（ALD）装備発表でもHBMと3次元（3D）DRAMが強調された。講堂の外の企業ブースにはHBM用TCボンダー、TSV装備があちこちに配置されていた。通常の