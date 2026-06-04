人気YouTuberヒカルの貯金は30億円、お見送り芸人しんいちの“R-1王者の付加価値”は数千円――。エンタメ業界の露骨な収入格差が見えてきた。「ヒカルさんは5月29日に更新された『一生友子』のYouTubeチャンネルで、貯金額について『現金で30億くらいあると思う』と告白。アパレルや化粧品など複数の事業も手がけており、その規格外の成功ぶりをうかがわせました」（芸能記者）そんなヒカルとは対照的な“芸人の残酷なギャラ