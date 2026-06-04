二宮和也 二宮和也が３日、都内で行われた「野村不動産ソリューションズ 新ブランド戦略＆新CM発表会」に登壇した。嵐の活動終了後、初の公の場となった二宮は、ラストライブへの思いを語るとともに、翌日に起きた相葉雅紀との遭遇エピソードを明かした。ラストライブ翌日１日はオフだったようで、生活用品を買い物していたところ「相葉（雅紀）くんに会いました」とし「おまえがいるんかい！』って。でも近くにい