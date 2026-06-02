中国人女性が、夜間に電動自転車で橋を渡っていた際、釣り糸が首に絡まるという恐ろしい事故に遭い、あわや命を落としかけた。5月31日、香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、中国浙江省杭州市に住む王さんは23日夜、友人とともに復興大橋の自転車道を通行中、危険な事故に遭った。当時、王さんは電動自転車で橋を渡っていたところ、突然何かが首に強く巻き付き、締め付けられるような感覚を覚えた。夜で視